لافروف: نأمل بأن تفي تركيا بالتزاماتها بخصوص "آيا صوفيا"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا تأمل بأن تفي تركيا بالتزاماتها المتعلقة بوضع كاتدرائية آيا صوفيا في اسطنبول، كموقع تراث عالمي لليونسكو.

وأضاف لافروف، في تصريح لوكالة " أمنا" اليونانية، أن "آيا صوفيا" تتمتع بقيمة خاصة جدا من وجهة نظر الروحية بالنسبة للروس.

وقال: "ننطلق من أن الجانب التركي، كما أكد لنا مرات كثيرة، سيسترشد بمبادئ الاحترام المتبادل، وسيتعامل مع مشاعر المؤمنين الأرثوذكس بالاهتمام المطلوب، وسيقوم بالوفاء لالتزاماته بالامتثال لجميع القواعد والشروط المتعلقة بصفة هذا الموقع وضمان سلامته الكاملة، وإمكانية وصول وصول السياح والحجاج الروس إليه".

وأشار لافروف، إلى أن الجانب الروسي ينقل بانتظام موقفه، بشأن هذه القضية إلى الشركاء الأتراك، بما في ذلك على أعلى المستويات.

ووفقا له، يعتبر نشاط بعثة المراقبة من خبراء مركز التراث العالمي لليونسكو، في غاية الاهمية لتقييم حالة المعبد.

وكان مجلس الدولة التركي، أعلى محكمة إدارية في البلاد، قد أعلن في 10 يوليو الماضي، عن تحويل كاتدرائية آيا صوفيا في اسطنبول من متحف إلى مسجد، وبالفعل بدأت الصلوات في الانتظام داخل المسجد بدءا من صلاة الجمعة، 24 يوليو الماضي. وهو ما يحتم على السائحين من الآن فصاعدا الالتزام بقواعد خاصة بآداب المساجد.

المصدر: تاس