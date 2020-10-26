رئيس وزراء اليابان يعتزم حسم المفاوضات حول جنوب الكوريل

قال رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوغا، إنه يعتزم إنجاز المفاوضات حول مصير الجزء الجنوبي من جزر الكوريل بنجاح.

وأضاف سوغا، اليوم في أول خطاب رئيسي له أمام البرلمان، أنه سيسعى جاهدا لتطوير شامل للعلاقات مع روسيا، بما في ذلك التوقيع على معاهدة سلام.

وتابع سوغا القول: "يجب وضع نقطة الختام، في المفاوضات بشأن الأراضي، لا يجوز تأخيرها حتى الأجيال القادمة. ومن خلال حوار صريح على مستوى القمة، سأسعى لتحقيق تطوير شامل للعلاقات مع روسيا، بما في ذلك التوقيع على معاهدة السلام".

تولى سوغا منصب رئيس الوزراء الياباني في 16 سبتمبر، بعد استقالة شينزو آبي لأسباب صحية.

في يوم 29 سبتمبر، جرت أول مكالمة هاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين، ويوشيهيدي سوغا. ودعا فيها الجانبان، إلى مواصلة الجهود لتعزيز العلاقات بين الدولتين ودفعها قدما، لصالح شعبي البلدين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل.

المصدر: تاس