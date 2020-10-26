الشرطة تحقق بحادثة تعرية أستراليات في مطار حمد الدولي بالدوحة

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الاثنين، عن إحالة واقعة حدثت في مطار حمد الدولي بقطر، إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية، تعرضت خلالها أستراليات لفحص طبي دقيق على مدرج المطار.

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وأشارت شبكة "سفن نيوز" التلفزيونية، إلى أنه في الثاني من أكتوبر الجاري، تم إجبار نساء على النزول من طائرة للخطوط الجوية القطرية، من بينهن 13 أسترالية، والخضوع لفحص طبي في سيارة إسعاف على مدرج المطار، بعد العثور على مولود في الحمام، بمطار حمد الدولي.

وأكدت امرأتان لهيئة البث الأسترالية، أن السلطات القطرية طلبت من كل النساء البالغات في الطائرة، بصرف النظر عن سنهن، النزول لفحصهن.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، اليوم الاثنين، إن النساء اتصلن بالحكومة الأسترالية وقت حدوث تلك الواقعة، وإن الحكومة الأسترالية بحثت هذا الأمر مع السفير القطري.

وأضافت، أنه تم أيضا، إبلاغ الشرطة الاتحادية الأسترالية بهذا "الحادث غير العادي".

وأعربت باين عن أسفها واستيائها من هذه الحادثة، وأفادت لوسائل الإعلام، بأن "هذا الأمر مزعج للغاية، عدواني، ويتعلق بمجموعة من الأحداث، إنه أمر لم أسمع به على الإطلاق في حياتي، في أي سياق، لقد أبلغنا السلطات القطرية بوجهات نظرنا بمنتهى الوضوح".

وقالت باين، إن الحكومة الأسترالية تتوقع أن تصدر السلطات القطرية تقريرا هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن "هناك قلقا كبيرا بشأن موافقة النساء على الفحص الطبي"، مضيفة أن "هذه أمور خاصة وشخصية للغاية".

وأصدر مطار حمد الدولي، وهو جزء من مجموعة الخطوط الجوية القطرية، بيانا، أكد فيه أنه لم يتم بعد تحديد هوية المولود الذي عثر عليه في الثاني من أكتوبر الجاري، وهو يتلقى رعاية طبية.

وأضاف البيان، أن" اختصاصيين طبيين، أعربوا عن قلقهم إزاء الوضع الصحي لامرأة أنجبت للتو، مطالبين بالعثور عليها تمهيدا لترحيلها".

ولفت البيان، إلى أن السلطات، طلبت من كل من دخل تلك المنطقة بالتحديد من المطار(التي عثر فيها على المولود الجديد)، المساعدة في التحقيق.

المصدر: "رويترز"