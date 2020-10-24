نتنياهو: وفد إسرائيلي سيزور السودان لاستكمال اتفاق التطبيع

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى السودان في الأيام القادمة بعد اتفاق البلدين على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات.

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وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "سيغادر وفد إسرائيلي إلى السودان في الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاقيات".

وأعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك الجمعة، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وينص البيان على أن "الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة".

وأصبح السودان خامس بلد يوقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، عقب الإعلان عن اتفاق مماثل بين تل أبيب وأبو ظبي والمنامة وقع الشهر الماضي في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما وقع الأردن اتفاقا للسلام مع إسرائيل عام 1994، ومصر عام 1979.

المصدر: رويترز