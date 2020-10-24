هزة أرضية بقوة 5.4 درجة تضرب شمالي إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ظهر اليوم السبت، مدينة أوج بمحافظة قزوين شمالي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن الهزة سجلت في الساعة 15:04 حسب التوقيت المحلي، على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

وأضاف أن سكان مناطق ومدن تابعة لمحافظة همدان، ومحافظة البرز وغرب العاصمة طهران شعروا بالهزة، التي لم تخلف إصابات أو خسائر.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات بمحافظة قزوين قدرة الله مهدي خاني، إن "هزة ثانية وقعت في مدينتي أوج وأبغرم بقزوين بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، بعد الهزة الأولى التي بلغت قوتها 5.4 درجة".

وأضاف أن "قواتنا الإغاثية، بما فيها جمعية الهلال الأحمر والقوات العسكرية، موجودة في المنطقة وهي على أهبة الاستعداد وستتدخل في حالة حدوث أي ضرر أو تدمير".

من جانبه، حث نصرت الله علي رضائي حاكم مدينة أوج المواطنين على أن يكونوا في حالة تأهب مع الحفاظ على الهدوء "حتى يكون لدينا أقل قدر من الخسائر البشرية والمالية في حال وقوع أي حادث".

المصدر: وكالات