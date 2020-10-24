بالفيديو.. إجلاء المئات جراء حريق في ميناء لو هافر شمال فرنسا

تعمل فرق الإطفاء الفرنسية على إخماد حريق كبير اندلع اليوم السبت في مبنى مهجور بميناء لو هافر شمال البلاد.

وأكدت شرطة أحد أكبر الموانئ الفرنسية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر" أنها تعمل على إخلاء المنازل المحيطة بموقع الحادث، مشيرة إلى انتشار الدخان على نطاق واسع.

[#Incendie - #CirculationPerturbee]



Un incendie a lieu actuellement dans un bâtiment désaffecté rue du 8 mai 1945 @LH_LeHavre.



➡ énorme dégagement de fumée.



Les habitations a proximité sont en cours d'evacuation.



Évitez le secteur. pic.twitter.com/NxRVmaDBjz — Police nationale 76 (@PoliceNat76) October 24, 2020

وذكرت السلطات المحلية أن 70 من عناصر الإطفاء و25 سيارة ونحو 20 شرطيا يشاركون في إخماد النيران، فيما أكد تلفزيون BFMTV أن عمليات الإجلاء طالت نحو 300 شخص.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحريق اندلع داخل مستودع سابق لشركة "ليبتون" للشاي.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تؤكد صعود أعمدة من الدخان المكثف فوق المبنى.

🇫🇷 FRANSA:

🔴 Güncel bilgi: Le Havre'de kullanılmayan bir depoda çıkan yangına dair görüntüler 👇 #fransa#lehavrepic.twitter.com/WHXR2eIzYy — Dünyadan Duymadıklarınız (@dunyahaberburda) October 24, 2020

Se produce un gran incendio en el puerto de Le Havre, en el norte de Francia. pic.twitter.com/bf0WSNUt2n — Sabiduría Origen (@OrigenSabiduria) October 24, 2020

المصدر: وكالات