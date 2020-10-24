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بالفيديو.. إجلاء المئات جراء حريق في ميناء لو هافر شمال فرنسا

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بالفيديو.. إجلاء المئات جراء حريق في ميناء لو هافر شمال فرنسا
Reuters Yves Herman
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تعمل فرق الإطفاء الفرنسية على إخماد حريق كبير اندلع اليوم السبت في مبنى مهجور بميناء لو هافر شمال البلاد.

وأكدت شرطة أحد أكبر الموانئ الفرنسية في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر" أنها تعمل على إخلاء المنازل المحيطة بموقع الحادث، مشيرة إلى انتشار الدخان على نطاق واسع.

وذكرت السلطات المحلية أن 70 من عناصر الإطفاء و25 سيارة ونحو 20 شرطيا يشاركون في إخماد النيران، فيما أكد تلفزيون BFMTV أن عمليات الإجلاء طالت نحو 300 شخص.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الحريق اندلع داخل مستودع سابق لشركة "ليبتون" للشاي.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تؤكد صعود أعمدة من الدخان المكثف فوق المبنى.

المصدر: وكالات

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