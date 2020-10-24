أردوغان: أوروبا تحضر لنهايتها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أوروبا "تحضر لنهايتها"، من خلال "فتح جبهة ضد المسلمين".

وأضاف الزعيم التركي، أثناء تعليقه على عملية للشرطة الألمانية يوم الأربعاء في مسجد "مولانا" في برلين خلال صلاة الفجر: "بتنفيذ مثل هذه الاعتداءات على حقوق المسلمين من مواطني (الدول الأوروبية)، انتقلت الفاشية الأوروبية إلى مرحلة جديدة. فأوروبا تحضر نهايتها بالجبهة التي فتحتها ضد المسلمين. وإذا لم يتخلصوا منها بأسرع ما يمكن، فإن مثل هذا المرض سيدمر أوروبا من الداخل".

AK Parti Kayseri İl Kongremizdeyiz. https://t.co/I02fkwKRVV — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 24, 2020

في وقت سابق، داهم 150 عنصرا من أفراد الشرطة الألمانية مسجد "مولانا" ببرلين، في إطار تحقيق يتعلق بالاحتيال المالي وجمع تبرعات خلال أزمة فيروس كورونا بلغت 70 ألف يورو، بحسب صحيفة "بيلد" المحلية.

وإضافة إلى المسجد الموجود في منطقة كروزبرج بالعاصمة الألمانية، داهمت الشرطة أيضا متجرين، وتم التحفظ على مبلغ قدره 7000 يورو، ومصادرة العديد من ناقلات البيانات والوثائق.

المصدر: نوفوستي