الاتحاد الأوروبي: الآن هو وقت للعمل على إنجاز اتفاق بشأن سد النهضة وليس لزيادة التوترات

حذر الاتحاد الأوروبي من زيادة التوترات بشأن سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة المضي قدما للتوصل إلى اتفاق بشأن المسألة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأشار المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان أصدره اليوم السبت، إلى أن أكثر من 250 ألف شخص يقيمون في حوض النيل الأزرق قد يستفيدون من اتفاق محتمل يعتمد على توافق بشأن ملء سد النهضة، لافتا إلى أن هؤلاء الناس ينتظرون استثمارات في مجالات الأمن المائي والري والإنتاج الزراعي وتوليد الطاقة.

An agreement on the filling of #GERD is within the reach of #Ethiopia, #Sudan and #Egypt. Now is the time for action and not for increasing tensions. The efforts of South Africa, current Chair of the @_AfricanUnion, have the full support of the EU. #AUEUhttps://t.co/has9oaijBB — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 24, 2020

وشدد بوريل على أنه بات بإمكان مصر والسودان وإثيوبيا بلوغ اتفاق بشأن ملء السد، مضيفا: "الآن هو وقت للتصرف وليس لزيادة التوترات".

وأعرب المفوض عن الدعم الأوروبي الكامل لجهود جمهورية جنوب إفريقيا التي تترأس حاليا الاتحاد الإفريقي لدفع الأطراف إلى حل تفاوضي، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى استئناف محادثات سد النهضة في أسرع وقت وإتمامها بنجاح.

يتبع..