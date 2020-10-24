أردوغان يهاجم ماكرون "دفاعا" عن أذربيجان والإسلام

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا، واتهم فرنسا بأنها "تقف عموما وراء الكوارث والاحتلال في أذربيجان".

وتساءل أردوغان عن مشكلة ماكرون مع الإسلام، قائلا: "ما مشكلة المدعو ماكرون مع الإسلام؟"

وأكد على أن "ماكرون يحتاج إلى علاج عقلي".

واعتبر الرئيس التركي أن السياسات الأوروبية ضد الدين الإسلامي غير مفهومة، واعتبر أن اقتحام الشرطة الألمانية لمسجد في برلين، هو "دليل على انتقال الفاشية في الدول الأوروبية إلى مرحلة جديدة".

المصدر: "الأناضول"