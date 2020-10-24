مدفيديف: موسكو تعول على خطوات مماثلة من شركائها في الغرب

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن بلاده تعول على خطوات مماثلة من شركائها الغربيين فيما يتعلق بإعلان موسكو وقف نشر أنظمة صواريخ جديدة في أوروبا ومناطق أخرى.

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جاء ذلك في مقال كتبه مدفيديف بعنوان "مشاكل قديمة وتحديات جديدة وحلول عالمية" بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة (24 أكتوبر 1945).

وأوضح في المقال قائلا: "من الضروري ليس فقط ضمان الحد من الأسلحة الموجودة، ولكن أيضا تقليل مخاطر التهديدات الجديدة، في هذا الإطار أعلنت روسيا وقف نشر أنظمة الصواريخ الجديدة في أوروبا ومناطق أخرى، ونحن نتطلع إلى خطوات متبادلة من شركائنا الغربيين".

ودعا إلى عقد قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وقال إن روسيا تتوقع عقد قمة وجها لوجه للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي لمناقشة المشاكل الأكثر إلحاحا، مشددا على أهمية مواصلة الحوار حول موضوع التعامل مع الأسلحة النووية.

وفي سبتمبر الماضي، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمة في الأمم المتحدة، الولايات المتحدة إلى تحجيم متبادل لعمليات تطوير الأنظمة الصاروخية.

وأشار إلى أن روسيا أعلنت منذ العام الماضي عن وقف اختياري لنشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومناطق أخرى من العالم، وستقوم بذلك طالما تمتنع الولايات المتحدة عن إجراءات مماثلة.

المصدر: RT