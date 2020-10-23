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إيفانكا ترامب تعلق على اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

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إيفانكا ترامب تعلق على اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل
Reuters RC/MOS
إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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علقت إيفانكا ترامب المستشارة في البيت الأبيض وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان.

ووصفت في تغريدة إدارة والدها بأنها "إدارة السلام"، في إشارة إلى نجاحه في التوسط في إبرام اتفاقات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان.

وأضافت: "لقد نجح الرئيس في الوقت الذي أخفق فيه الكثيرون في الشرق الأوسط".

وأعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك يوم الجمعة رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

المصدر: RT

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