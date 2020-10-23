إيفانكا ترامب تعلق على اتفاق التطبيع بين السودان وإسرائيل

علقت إيفانكا ترامب المستشارة في البيت الأبيض وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان.

ووصفت في تغريدة إدارة والدها بأنها "إدارة السلام"، في إشارة إلى نجاحه في التوسط في إبرام اتفاقات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان.

وأضافت: "لقد نجح الرئيس في الوقت الذي أخفق فيه الكثيرون في الشرق الأوسط".

وأعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك يوم الجمعة رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

PEACE!



⁦@POTUS⁩ announced that Sudan will normalize ties with Israel, making it the 3rd Arab state to do so!



The President has succeeded where so many others have failed in the Middle East!



Congrats @realdonaldtrump, ⁦@SecPompeo,⁩ my brilliant hubby Jared..and all! pic.twitter.com/Yy9feANnuN — Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 23, 2020

المصدر: RT