كورونا.. "الصحة العالمية" تحذر من شهور عصيبة

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم الجمعة، إن انتشار فيروس كورونا المستجد سيخلق صعوبات كبيرة جدا في الأشهر المقبلة.

وأضاف خلال إفادته الصحفية: "نحن على مفترق طرق حاسم بالنسبة لوباء كوفيد 19، خاصة في نصف الكرة الشمالي. ستكون الأشهر القليلة القادمة صعبة للغاية، وبعض البلدان تسير في مسار خطير".

وأوضح غيبريسوس أن العديد من الدول تواجه ارتفاعا حادا في معدل الإصابات، ما قد يؤدي قريبا إلى استنفاد موارد نظم الرعاية الصحية.

ودعا قادة العالم إلى منع هذا الانهيار واتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون زيادة الوفيات وإغلاق المدارس.

المصدر: وكالات