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علييف: حررنا 13 قرية في قره باغ

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علييف: حررنا 13 قرية في قره باغ
Reuters
قرية في إقليم قره باغ - أرشيف
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أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الجمعة، أن قوات جيشه استعادت السيطرة على 13 قرية في إقليم قره باغ.

وكتب علييف سلسلة تغريدات على "تويتر"، قال فيها: "حرر الجيش الأذربيجاني الباسل من الاحتلال قرى زيلانلي وكرد مخريزلي وموغانلي والأغرشاج في منطقة قوبادلي.. يعيش الجيش الأذربيجاني! قره باغ هي أذربيجان!".

وأضاف: "حررنا أيضا، قريتي فينيدلي وميرزاغاسانلي في منطقة زانغيلانسكي".

وتابع: "تم تحرير قرى دولانار، وبونيادلي، في منطقة خوجافيند، وكذلك قرى داغ توماس، ونيوسيوس، وحلفلي، ومينباشيلي في منطقة فيسيللي جبرائيل".

وأعلن الرئيس الأذربيجاني السبت الماضي، أن "قوات جيشه استعادت السيطرة على مدينة فضولي، إضافة إلى سبع قرى في محيطها في إقليم قره باغ".

وبدأ القتال على خط التماس في قره باغ في 27 سبتمبر الماضي، وتتهم كل من يريفان وباكو إحداهما الأخرى بإطلاق العنان للأعمال العدائية في هذا الإقليم واستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان.

ودعا قادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا الأطراف المتنازعة إلى وقف الاشتباكات والبدء في مفاوضات دون شروط مسبقة، فيما صرحت تركيا بأنها "ستقدم لأذربيجان أي دعم تطلبه على خلفية تفاقم الوضع في قره باغ".

المصدر: "وكالات"

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