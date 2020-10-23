علييف: حررنا 13 قرية في قره باغ

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الجمعة، أن قوات جيشه استعادت السيطرة على 13 قرية في إقليم قره باغ.

وكتب علييف سلسلة تغريدات على "تويتر"، قال فيها: "حرر الجيش الأذربيجاني الباسل من الاحتلال قرى زيلانلي وكرد مخريزلي وموغانلي والأغرشاج في منطقة قوبادلي.. يعيش الجيش الأذربيجاني! قره باغ هي أذربيجان!".

Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Зиланлы, Кюрд Махрызлы, Муганлы и Алагуршаг Губадлинского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 23, 2020

وأضاف: "حررنا أيضا، قريتي فينيدلي وميرزاغاسانلي في منطقة زانغيلانسكي".

وتابع: "تم تحرير قرى دولانار، وبونيادلي، في منطقة خوجافيند، وكذلك قرى داغ توماس، ونيوسيوس، وحلفلي، ومينباشيلي في منطقة فيسيللي جبرائيل".

села Венедли и Мирзагасанлы Зангиланского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 23, 2020

وأعلن الرئيس الأذربيجاني السبت الماضي، أن "قوات جيشه استعادت السيطرة على مدينة فضولي، إضافة إلى سبع قرى في محيطها في إقليم قره باغ".

وبدأ القتال على خط التماس في قره باغ في 27 سبتمبر الماضي، وتتهم كل من يريفان وباكو إحداهما الأخرى بإطلاق العنان للأعمال العدائية في هذا الإقليم واستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان.

ودعا قادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا الأطراف المتنازعة إلى وقف الاشتباكات والبدء في مفاوضات دون شروط مسبقة، فيما صرحت تركيا بأنها "ستقدم لأذربيجان أي دعم تطلبه على خلفية تفاقم الوضع في قره باغ".

المصدر: "وكالات"