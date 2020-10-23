عودة الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي

حطت طائرة مدنية قادمة من مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس في مطار بنينا ببنغازي اليوم الجمعة بعد توقف الرحلات الجوية منذ قرابة عامين بين هاتين المنطقتين الليبيتين المتصارعتين.

يأتي هذا التطور في أعقاب اتفاق الفرقاء الليبيين في جنيف بسويسرا على إعادة فتح حركة النقل الجوي بين المدن الليبية. وبالتزامن مع إعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم الجمعة توصل طرفي النزاع في هذا البلد إلى اتفاق على وقف دائم وشامل لإطلاق النار.

وكانت الرحلات الجوية بين طرابلس وبنغازي قد توقفت خلال صيف سنة 2019 بعد قصف قوات خليفة حفتر مطار معيتيقة وتدهور الأوضاع الأمنية الليبية بشكل خطير.

المصدر: وسائل إعلام.