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أردوغان معلقا على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا: ضعيف المصداقية

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أردوغان معلقا على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا: ضعيف المصداقية
Reuters Djordje Kojadinovic
رجب طيب أردوغان
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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تشاؤمه إزاء اتفاق وقف إطلاق النار المبرم اليوم الجمعة في جنيف بين طرفي النزاع الليبي، واصفا إياه بـ "ضعيف المصداقية".

وأبدى أردوغان في تصريح للصحفيين أمله في أن يلتزم طرفا النزاع بوقف إطلاق النار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يعتبر أن للاتفاق المبرم مصداقية كبيرة.

وقال: "اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ليس اتفاقا على أعلى مستوى والأيام ستظهر مدى صموده".

ووقع وفدا حكومة الوفاق و"الجيش الوطني" الليبيين في وقت سابق من اليوم في جنيف على اتفاق ينص على وقف شامل لإطلاق النار في عموم البلاد وسحب كافة المرتزقة والقوات الأجنبية منها في فترة أقصاها ثلاثة أشهر.

المصدر: الأناضول + رويترز

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