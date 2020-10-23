شريك سابق لهانتر بايدن يؤكد التهم الموجهة ضده

أكد توني بوبولينسكي الشريك التجاري السابق لهانتر بايدن، الاتهامات الموجهة إلى الأخير، والمتلخصة في استغلاله للمنصب الرسمي السابق لوالده جو بايدن، لتسهيل أعماله.

وقال بوبولينسكي، للصحفيين المرافقين للرئيس دونالد ترامب في ناشفيل: "سمعت جو بايدن يقول إنه لم يناقش أبدا البزنس مع هانتر. هذا ليس صحيحا".

وأضاف بوبولينسكي القول، إنه سيزود لجنة مجلس الشيوخ ومكتب التحقيقات الفدرالي بثلاثة هواتف لتأكيد اتهاماته.

وذكر أيضا، أنه يعتقد أن رسائل البريد الإلكتروني في كمبيوتر هانتر بايدن، أصلية. في تلك الرسائل تمت الإشارة إلى أنه كان يمثل والده في الشركة الأوكرانية Burisma.

في وقت سابق، اتهم ترامب، منافسه الديمقراطي جو بايدن بالفساد. ووفقا له، قام هانتر "ببيع" حق الوصول إلى والده. ومقابل ذلك، تلقى بايدن الابن ملايين الدولارات.

المصدر: نوفوستي