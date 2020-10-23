استطلاع يكشف الفائز في مناظرة ترامب وبايدن الأخيرة

اعتبر معظم مشاهدي المناظرة الانتخابية الأخيرة بين المرشحين للرئاسة الأمريكية أن الديمقراطي جو بايدن فاز أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، حسب نتائج استطلاع رأي عبر الهاتف.

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وأشار استطلاع الرأي الذي أجرته شركة SSRS بطلب من قناة CNN الموالية للديمقراطيين، أن 53% ممن تابعوا المناظرة مساء أمس الخميس عبر القنوات التلفزيونية المختلفة والإنترنت، أعطوا الفوز لبايدن، بيما اعتبر 39% من المشاهدين ترامب فائزا فيها.

وقال 73% من المستطلعين إن انتقادات بايدن لترامب كانت "محقة بشكل عام"، مقابل 50% اعتبروا أن ترامب كان محقا أيضا في هجماته على بايدن.

تجدر الإشارة إلى أن الفوز في المناظرات لا يضمن النجاح في الانتخابات نفسها، فقد كانت استطلاعات الرأي أظهرت أن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون فازت بكل الجولات الثلاث للمناظرة مع ترامب عام 2016، إلا أنها خسرت الانتخابات على أي حال.

المصدر: "نوفوستي"