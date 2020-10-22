سيئول تنفي نقلها معدات عسكرية لقاعدة "ثاد" المشتركة مع واشنطن

نفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس، نقل أي معدات عسكرية إلى قاعدة الصواريخ المشتركة مع الولايات المتحدة وأنه تم نقل الضروريات اليومية للقوات ومعدات بناء.

وذكرت الوزارة أن "شحنة الخميس التي تم نقلها إلى القاعدة في بلدة سونغجو وسط البلاد، لا تشمل أي صواريخ أو معدات عسكرية أخرى، وإنما تشمل سلعا أساسية لضمان الحقوق المعيشية للقوات، وكذلك بعض المعدات ومواد البناء".

ونقلت الوزارة في مايو الماضي صواريخ اعتراضية جديدة في عملية مفاجئة لاستبدال الصواريخ القديمة، مما أثار تكهنات أن "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد تهدفان إلى تحديث البطاريات هناك أو نشر قاذفات إضافية".

ويعارض سكان سونغجو تمركز القاعدة في قريتهم، مشيرين إلى مخاوف بيئية ومشاكل أخرى.

المصدر: "يونهاب"