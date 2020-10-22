باكو تميط اللثام عن طائرة "طاردة الكلاب"

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي الأذربيجانية اليوم الخميس، عن بدء الإنتاج المتسلسل لطائرات مسيرة مفخخة جديدة من طراز "إيتي قوفان" (طارد الكلاب).

وذكر بيان صادر عن رئاسة الصناعات الدفاعية الأذربيجانية، أن المسيرات الانتحارية الجديدة تمتلك قوة تدميرية أكبر، وأنه بدأ تسليمها للجيش الأذربيجاني.

وأوضح البيان أن أذربيجان أطلقت اسم "طاردة الكلاب" على المسيرة الجديدة استنادا إلى تصريحات لرئيس البلاد إلهام علييف، قال فيها إن "جيش بلاده يلاحق فلول القوات الأرمنية ويطردهم كالكلاب".

وكانت أذربيجان قد أطلقت في وقت سابق إنتاج المسيرات من طراز "Orbiter 2M" و"Aerostar" بترخيص من إسرائيل.

المصدر: وكالات