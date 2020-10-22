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ردا على قمة نيقوسيا.. تركيا تطالب مصر واليونان وقبرص بـ"تغيير سياساتها المتطرفة"

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ردا على قمة نيقوسيا.. تركيا تطالب مصر واليونان وقبرص بـ
Reuters Murad Sezer
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انتقدت تركيا بشدة البيان الختامي لاجتماع القمة الذي عقد في نيقوسيا بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس اناستاسيادس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وشددت الخارجية التركية في بيان أصدرته اليوم الخميس على رفضها التام لفحوى بيان قمة نيقوسيا، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة تضم "اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد تركيا".

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وتابعت: "إن البيانات الصادرة من قبل هذا التكتل الثلاثي الذي يزعم أنه يسعى إلى دعم السلام والاستقرار والتعاون في شرقي المتوسط، تستهدف بلادنا بشكل متكرر، وإن هذا الاستهداف يوضح النوايا الحقيقية لهذه الدول".

ولفتت الخارجية التركية إلى أنه لا يمكن تحقيق التعاون الحقيقي في شرقي المتوسط إلا من خلال نهج واسع النطاق يشمل جميع البلدان المطلة على البحر المتوسط، بما في ذلك جمهورية قبرص الشمالية التي لا تعترف بها أي دولة سوى تركيا.

واختتمت الوزارة بيانها بالقول: "لا يمكن للبلدان التي تخلق المشاكل في المنطقة أن تكون طرفا في حلها دون تغيير سياساتها المتطرفة والعدائية. سنواصل بحزم حماية حقوقنا وحقوق القبارصة الأتراك في شرق البحر الأبيض المتوسط".

المصدر: RT

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