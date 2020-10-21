 
مباشر

البحرية البريطانية تضبط 450 كيلوغراما من الميثامفيتامين في شمال بحر العرب

أخبار العالم

البحرية البريطانية تضبط 450 كيلوغراما من الميثامفيتامين في شمال بحر العرب
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ozq0

ضبطت سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية 450 كيلوغراما من الميثامفيتامين في شمال بحر العرب في أكبر عملية ضبط بحرية مشتركة في المنطقة على الإطلاق.

وقال مسؤولون يوم الأربعاء إن سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية صادرت 450 كيلوغراما من مادة الميثامفيتامين في شمال بحر العرب في أكبر عملية ضبط بحرية على الإطلاق في المنطقة.

وذكرت فرقة العمل المشتركة في بيان أن السفينة "إتش إم إس مونتروز" صادرت المخدرات المخبأة على متن مركب شراعي مجهول الجنسية، في الخليج والمياه المحيطة، مشيرة الى أنها لم تتمكن من تحديد مصدر الأدوية ومن صنعها أو وجهتها النهائية بشأن الوضع الحالي.

المصدر: "الإندبندنت"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا