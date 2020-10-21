باكو: وزيرا خارجية أذربيجان وتركيا يشيران إلى ضرورة "إنهاء احتلال الأراضي الأذربيجانية"

بحث وزيرا خارجية أذربيجان، جيهون بيراموف، وتركيا، مولود تشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، التطورات في إقليم قره باغ، حسبما أفادت وزارة خارجية أذربيجان.

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وجاء في بيان صدر عن مكتب الوزارة الإعلامي، أن الوزيرين تبادلا الآراء حول مستجدات الوضع في المنطقة و"أشارا إلى ضرورة إنهاء احتلال الأراضي الأذربيجانية من أجل تحقيق سلام راسخ في المنطقة".

وأعلنت تركيا مرارا دعمها الكامل لأذربيجان في ما تصفه باكو بأنه عمليات تهدف إلى تحرير "أراضي أذربيجانية محتلة من قبل أرمينيا"، في إشارة إلى إقليم قره باغ وسبع مناطق متاخمة له، والتي فقدت باكو السيطرة عليها جراء النزاع المسلح في المنطقة في 1992-1994.

وتتهم أرمينيا تركيا بالتدخل المباشر في الأعمال القتالية إلى جانب أذربيجان، بما في ذلك عبر إرسال خبراء عسكريين أتراك إلى باكو وكذلك بتجنيد "مرتزقة" من سوريا وليبيا. وتنفي باكو وأنقرة هذه الاتهامات.

المصدر: نوفوستي