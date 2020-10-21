ترامب يحذر الأمريكيين من بايدن

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة تحذير للأمريكيين، قال فيها إن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، سيدمر اقتصاد الولايات المتحدة إذا فاز في الانتخابات المقبلة.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" يم الأربعاء: "تذكروا أن بايدن يعتزم زيادة الضرائب المفروضة عليكم إلى مستوى لم تشهدوه من قبل".

وتابع: "لن يقتصر الأمر على التكاليف الكبيرة جدا التي يتحملها المواطن الأمريكي، وإنما سيدمر ذلك اقتصادنا الذي يستعيد قوته بسرعة كبيرة".

Remember, BIDEN is going to raise your taxes at a level never seen before. This will not only be very costly for you, it will destroy our economy, which is coming back very rapidly. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 21, 2020

ويتبادل الجمهوريون بقيادة ترامب الرئيس الحالي، المرشح لفترة رئاسية ثانية، والديمقراطيون بقيادة بايدن، نائب الرئيس السابق، المرشح للرئاسة المقبلة، الاتهامات من حين إلى آخر، في حرب كلامية أصبحت أكثر حدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر.

ويرى بايدن أن الوقت قد حان لإنهاء ما يصفه بـ "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.

ويحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة ستظل مرتفعة، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

المصدر: وكالات