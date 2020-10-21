ألمانيا.. اعتقال طالب لجوء سوري بتهمة تنفيذ عملية طعن في درسدن

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء اعتقال مشتبه به في تنفيذ عملية طعن خلفت قتيلا وجريحا في مدينة درسدن شرق البلاد أوائل الشهر الجاري.

وأكدت الشرطة أن الموقوف هو شاب سوري عمره 20 عاما، تم اعتقاله مساء أمس، مشيرة إلى أنه لفت انتباه المحققين نتيجة لفحص الأدلة في موقع الهجوم.

ولم تكشف الشرطة عن اسم الموقوف أو دوافع الهجوم.

وأفادت صحيفة "بيلد" بأن المحققين اكتشفوا الحمض النووي للشاب على السكين الذي تم العثور عليه على مقربة من موقع الجريمة، مضيفة أن الموقوف كان معروفا للسلطات سابقا.

وأكدت صحيفة "شبيغل" أن الشاب المعتقل وصل ألمانيا في عام 2015 ورفضت الحكومة الألمانية سابقا منحه صفة لاجئ.

وكشفت الصحيفة أن المحتجز سبق أن سجن لمدة عامين ونصف بتهمة ارتكاب جريمة تهدد أمن الدولة وخاصة كان مشتبها فيه بتجنيد عناصر جدد لتنظيم "داعش".

وأسفر الهجوم الذي وقع في درسدن في الرابع من أكتوبر الجاري عن مقتل سائق في سن 55 عاما وإصابة آخر (53 عاما) بجروح بليغة.

المصدر: وكالات