خاطفا رهائن في بنك بجورجيا يطلبان فدية 500 ألف دولار

طلب مسلحان استوليا ، اليوم الأربعاء، على فرع لبنك جورجيا في مدينة زوغديدي الجورجية وخطفا العشرات كرهائن في المبنى، فدية 500 ألف دولار لقاء إطلاق سراحهم.

فيما أوردت محطة "متافاري" التلفزيونية الجورجية، أن المسلحين اللذين خطفا عددا من الأشخاص كرهائن داخل مبنى البنك، يطالبان أيضا بلقاء مع أحد كبار المسؤولين الجورجيين. وأشارت إلى أن المفاوضات جارية مع الخاطفين.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية فقد استطاعت أجهزة الأمن إخراج عدد من الرهائن من المبنى، وأن العملية الأمنية لا تزال مستمرة في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت محطات تلفزيونية جورجية عن شهود قولهم إن مجهولا مسلحا ببندقية آلية وقنبلة اختطف نحو 30 رهينة، بينهم موظفون في البنك وزواره. ولاحقا أوضحت محطة "روستافي-2" التلفزيونية أن هناك مسلحين اثنين، مشيرة إلى أن الرجلين أطلقا عدة طلقات نارية قبل أن يسمحا لمحتجزين كبار في السن بمغادرة المبنى. وتمكن أحد الرهائن من الضغط على زر الاستغاثة، فوصلت الشرطة إلى المكان بعد مرور وقت وجيز.

يذكر أن عددا من الرهائن استطاعوا الفرار من المبنى عبر سقفه ومخرج طوارئ.

المصدر: نوفوستي