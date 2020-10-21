بريطانيا تحذر من الأسطول الصيني

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الأربعاء، إن " الصين تسعى لبناء أكبر أسطول بحري وجوفي ( تحت سطح المياه) في العالم".

وأضاف والاس، في حديث له لمنتدى أتلانتيك فيوتشر: "يواصل منافسونا تحدينا في المنطقة الرمادية، ما بين الحرب والسلام".

ووقعت بريطانيا وقطر، في الأسبوع الماضي، اتفاقية عسكرية مبدئية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الدفاع، وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع البريطانية أن وزير الدفاع البريطاني، ونظيره القطري، خالد بن محمد العطية، وقعا الاتفاق على هامش مشاركتهما في حفل افتتاح مبنى قيادة "السرب المشترك 12"، الذي يتخذ من قاعدة كونينجزبي مقرا له في مدينة لينكولن البريطانية.

المصدر: "وكالات"