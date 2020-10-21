فصائل سورية مدعومة من تركيا تشن هجوما على بلدة شمالي الرقة و"قسد" ترد (فيديو)

شن الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له، هجوما على بلدة عين عيسى، التي تقع شمال الرقة على الطريق "إم 4"، وتلقى ردا من قبل قوات سوريا الديمقراطية والأمن الداخلي "الاسايش".

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وأدى هذا الهجوم إلى جرح عنصرين من قوى الأمن الداخلي. وتقوم القوات التركية بهجمات على قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بين كل فترة وفترة.

وأشارت وكالة أنباء "هاوار" المقربة من قوات سوريا الديمقراطية، يوم أمس، إلى أن طائرة استطلاع تركية قصفت ريف ديريك، مما أسف عن سقوط ضحايا.

وذكرت صفحات إخبارية من المنطقة التي تعرضت للقصف في ريف الحسكة، أن الطيران التركي المسير استهدف عددا من النقاط التابعة لقوات قسد، قرب قريتي مزرعة مسلم ودير دجلة، وأكدت أيضا سقوط ضحايا، وذكرت بعض الصفحات أن الطيران استهدف سيارة مدنية بالقرب من مدينة المالكية.

المصدر: "RT"