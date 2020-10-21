الرئاسة المصرية: قمة نيقوسيا تناقش تحديات شرق المتوسط

يتوجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر، وقبرص، واليونان، في جولتها الثامنة .

إقرأ المزيد

وتأتي هذه القمة في إطار تعزيز آلية التعاون بين الدول الثلاث.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إلى أن "القمة الثلاثية تأتي في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤى، حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط، كما تهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية".

ومن المقرر أن يلتقي السيسي مع نظيره القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، بهدف بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، والتشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

وسيعقد الرئيس المصري لقاء مع رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما، ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: "RT"