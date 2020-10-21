حملة بايدن تتفوق ماليا على حملة ترامب

أظهرت إفصاحات قدمت إلى لجنة الانتخابات الاتحادية أن حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، دخلت المرحلة الأخيرة من السباق بتفوق مالي كبير على حملة الرئيس دونالد ترامب.

وجمعت حملة نائب الرئيس السابق (بايدن) أموالا وأنفقت أكثر من حملة ترامب في سبتمبر المنقضي، وأصبحت إعلانات بايدن السياسية أكثر انتشارا على شاشات التلفزيون الأمريكي.

ولا يضمن التفوق المالي في السباق الانتخابي تفوق بايدن، فقد فاز ترامب في انتخابات عام 2016 رغم أن منافسته المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون تجاوزته في الإنفاق.

وفي نهاية سبتمبر، كان لدى حملة بايدن حوالي 177 مليون دولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مبلغ الـ 63 مليون دولار الذي لدى حملة ترامب.

وجمعت حملة بايدن 281 مليون دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما جمعته حملة ترامبن وأنفقت أكثر من مثلي حملة ترامب، فقد أنفقت حملة ترامب أقل من 56 مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية والإذاعية في سبتمبر، مقارنة مع نحو 148 مليون دولار أنفقتها حملة بايدن.

وقالت حملة بايدن إن لديها مع الحزب الديمقراطي 432 مليون دولار، بينما قالت حملة ترامب إن ترامب والحزب الجمهوري لديهما 251 مليون دولار فقط.

المصدر: رويترز