مقتل وإصابة عشرات الأفغانيين جراء التدافع أمام قنصلية باكستانية

أعلن مسؤولون أفغانيون، اليوم الأربعاء، عن مقتل ما لا يقل عن 15 أفغانيا، وإصابة 11 امرأة وعدد آخر من كبار السن، نتيجة تدافع بين الآلاف، يوم أمس، للحصول على تأشيرات دخول إلى باكستان.

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وتجمع آلاف الأفغان، يوم أمس الثلاثاء، في منطقة مفتوحة داخل مدينة جلاد آباد الواقعة شرق أفغانستان، للحصول على تأشيرات دخول من القنصلية الباكستانية هناك.

وقال عضو المجلس المحلي في مدينة جلال آباد، سهراب قادري، إن "15 شخصا لاقوا حتفهم، فضلا عن إصابة 11 امرأة وعدد من كبار السن".

المصدر: "رويترز"