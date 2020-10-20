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أردوغان: نتوقع تجربة لقاح محلي على البشر خلال أسبوعين

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أردوغان: نتوقع تجربة لقاح محلي على البشر خلال أسبوعين
Reuters MURAT CETINMUHURDAR/PPO
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده في إمكانية بدء تجربة لقاح محلي لفيروس كورونا في بلاده خلال أسبوعين.

وقال عقب انتهاء اجتماع الحكومة برئاسته في العاصمة أنقرة، إن "هدف الحكومة يتمثل بإيجاد حل لمسألة اللقاح بشكل تام قبل حلول الربيع المقبل".

وأضاف: "يبدو أن دراسات اللقاح المحلي ستصل إلى مرحلة التجربة على البشر خلال أسبوعين من الآن".

وأكد الرئيس التركي، على أن التعليم الحضوري في المدارس سيبدأ اعتبارا من الثاني من نوفمبر المقبل، بالنسبة للطلاب في الصف الخامس بالمرحلة المتوسطة، والتاسع في المرحلة الثانوية.

ولفت، إلى أن "الحكومة ستعلن عن تاريخ بدء الدراسة في المدارس لباقي المراحل بأقرب وقت بحسب التطورات المتعلقة بانتشار الفيروس".

وسجلت تركيا حصيلة إصابات بكورونا بلغت 349519 إصابة، بالإضافة إلى الإعلان عن 9371 حالة وفاة بالفيروس في البلاد.

المصدر: "الأناضول"

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