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إصابة وزيرة العدل المجرية بفيروس كورونا

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إصابة وزيرة العدل المجرية بفيروس كورونا
Reuters joh/APR/FW1/mark heinrich
وزيرة العدل المجرية جوديت فارغا
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أعلنت وزيرة العدل المجرية جوديت فارغا، اليوم الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في منشور على "فيسبوك": "أود أن أعلم المواطنين بأن اختبار فيروس كورونا الذي أجريته كانت نتيجته إيجابية اليوم، ولدي حاليا أعراض تنفسية خفيفة".

وأضافت: "اعتبارا من اليوم سأخضع للحجر المنزلي مع عائلتي وأعمل عن بعد، كما أنني لن أشارك في أي اجتماع حكومي".

Tájékoztatom a közvéleményt, hogy mai napon elvégzett koronavírus tesztem pozitív lett. Jelenleg enyhe légúti tüneteim...

Publiée par Varga Judit sur Mardi 20 octobre 2020

المصدر: RT

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