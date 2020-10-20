إصابة وزيرة العدل المجرية بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة العدل المجرية جوديت فارغا، اليوم الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت في منشور على "فيسبوك": "أود أن أعلم المواطنين بأن اختبار فيروس كورونا الذي أجريته كانت نتيجته إيجابية اليوم، ولدي حاليا أعراض تنفسية خفيفة".

وأضافت: "اعتبارا من اليوم سأخضع للحجر المنزلي مع عائلتي وأعمل عن بعد، كما أنني لن أشارك في أي اجتماع حكومي".

Tájékoztatom a közvéleményt, hogy mai napon elvégzett koronavírus tesztem pozitív lett. Jelenleg enyhe légúti tüneteim... Publiée par Varga Judit sur Mardi 20 octobre 2020

المصدر: RT