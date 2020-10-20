كورونا.. ألمانيا تسجل 6868 إصابة جديدة وبرلين تعلن عن أعلى معدل إصابات منذ تفشي الوباء

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية يوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، بواقع 6868 حالة، ووصول إجمالي الإصابات إلى 373167.

وكشفت البيانات تسجيل 47 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9836.

وسجلت العاصمة الألمانية برلين أعلى مستوى إصابات خلال يوم، وذلك منذ بداية الجائحة حيث بلغت الإصابات 822 حالة خلال يوم واحد، كما ارتفع عدد الوفيات في العاصمة إلى 243 إثر تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال اليوم الأخير.

المصدر: وكالات