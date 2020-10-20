أرمينيا تكشف تفاصيل حول طائرة مسيرة تركية أسقطت فوق قره باغ (صورة)

كشفت الناطقة الصحفية باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، بعض التفاصيل حول الطائرة المسيرة التركية التي أسقطتها وسائل الدفاع الجوي التابعة لـ"جمهورية قره باغ" أمس الاثنين.

وأفادت ستيبانيان للصحفيين اليوم الثلاثاء بأن كاميرا التحكم عن بعد للطائرة المسيرة التركية Bayraktar TB2 هي من طراز L-3 WESCAM CMX-15D، وأنتجتها شركة WESCAM الكندية في يونيو 2020 وتم تركيبها على Bayraktar TB2 في سبتمبر 2020.

وأضافت المتحدثة أن إجمالي ساعات عمل الكاميرا بلغ 31 ساعة.

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وكانت كندا قد أوقفت في وقت سابق من هذا الشهر تصدير بعض تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى تركيا، وسط تحقيقها في مزاعم استخدام تلك المعدات من قبل القوات الأذربيجانية في القتال ضد الجانب الأرمني في إقليم قره باغ.

المصدر: RT