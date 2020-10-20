مناورات إيرانية غدا بعد رفع حظر التسلح

أعلن الجيش الإيراني عن استعداده للقيام بمناورات جوية مشتركة مع الحرس الثوري، ابتداء من يوم غد الأربعاء، لاختبار منظومات دفاعية، وصواريخ، ورادارات، وطائرات مسيرة، محلية الصنع.

وتأتي هذه المناورات، بعد أيام قليلة من رفع حظر التسلح عن إيران.

وأعلنت الدولة الإيرانية، يوم الأحد الماضي، عن انتهاء سريان الحظر الدولي على تسلحها، مشددة على أنها لا ترى مكانا لأسلحة الدمار الشامل في استراتيجيتها الدفاعية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أصدرته ليل الأحد الماضي، إن رفع حظر التسلح سيسمح لإيران باستيراد وتصدير السلاح وإجراء التعاملات المالية المرتبطة بذلك، وفقا لسياساتها الدفاعية.

وأوضحت الوزارة أن انتهاء حظر التسلح على إيران يتم بشكل آلي ولا يحتاج لبيان أو قرار جديد من مجلس الأمن الدولي.

وأكدت الخارجية الإيرانية سابقا: "لن نعترف بفرض أي قيود مالية أو اقتصادية أو في مجال الطاقة والتسلح".

المصدر: "RT"