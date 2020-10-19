مستشار سابق لترامب يتوقع ما سيفعله الرئيس إذا خسر في الانتخابات

يعتقد ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي، أن دونالد ترامب لو خسر الانتخابات في نوفمبر، سيواصل طريقه نحو الرئاسة مجددا.

وفي مقابلة مع صحيفة "الأسترالي" قال بانون: "لن تروا نهاية (لمسيرة) دونالد ترامب. سيفوز في يوم الانتخابات. ويمكنني أن أتوقع الآن، إذا أعلن، لسبب ما، بايدن فائزا، فسيعلن ترامب أنه يعتزم ترشيح نفسه في عام 2024".

وأشار كبير استراتيجيي ترامب السابق أيضا إلى أن نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة من المرجح أن "يتم الطعن فيها في المحكمة العليا"، ومن المستبعد أن تتم "تسوية الاعتراف بها بالسرعة الكافية".

وكان بانون شغل أحد المناصب الرئيسة في مقر حملة دونالد ترامب في عام 2016، وعُيّن لاحقا في منصب كبير الاستراتيجيين في البيت الأبيض، إلا أن بانون اتخذ قرارا بالاستقالة في أغسطس 2017، فيما تحدثت وسائل إعلام عن أن علاقة بانون بترامب كانت معقدة بشكل خطير.

المصدر: تاس