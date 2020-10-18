برلماني أوروبي: جونسون يتصرف "بشكل غير مسؤول"

اتهم زعيم المحافظين في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالافتقار إلى المسؤولية في النزاع القائم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال فيبر الذي يشغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي وينتمي للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية لصحف مجموعة "فونكه" في نسختها الإلكترونية التي نشرتها يوم الأحد، والتي سيتم نشرها في النسخ المطبوعة الاثنين: "إنه تصرف غير مسؤول من رئيس الحكومة البريطانية أن يعول دائما على ألعاب سياسية بدلا من التفاوض في الموضوع بشكل جدي".

وقال فيبر لمجموعة "فونكه" الألمانية إن الاتحاد الأوروبي لن يتخلى أبدا عن سلامة السوق الداخلية.

وأوضح قائلا: "كل من يرغب في بيع منتجاته لدينا، يتعين عليه الالتزام بمعاييرنا. لن يكون هناك سنغافورة ثانية على عتبة أبوابنا".

وأكد البرلماني الأوروبي البارز أيضا أنه لم يتم إبرام اتفاقيات مع شركاء لا يتعاملون مع الاتفاقات القائمة على محمل الجد.

ومع ذلك أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يظل مستعدا للتفاوض، وقال: "إننا نسعى لإبرام اتفاقية، إننا نسعى لشراكة وثيقة في المستقبل".

يذكر أن جونسون صرح أول يوم الجمعة بعد القمة الأوروبية، بأنه يبدو أن الاتحاد الأوروبي ليس مهتما بإبرام اتفاقية تجارة حرة كما هو مأمول من جانب بريطانيا، وأن الأمر ذاته يسري مع اتفاقية التجارة الحرة مع كندا.

المصدر: د ب أ