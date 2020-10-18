بريطانيا تسجل نحو 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيلها نحو 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعا ملحوظا لمؤشر الحالات اليومية في البلاد.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 16982، ليصل إلى مستوى 722409 حالات.

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات ليومية في البلاد الذي بلغ في بيانات 16 أكتوبر 15650 حالة، وفي 17 أكتوبر 16171.

كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 67 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 43636 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 16 أكتوبر 136 حالة، وفي 17 أكتوبر 150.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.

المصدر: RT + وكالات