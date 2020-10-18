بومبيو: حظر التسلح بحق إيران لا يزال ساريا وسنحاسب المخالفين

شدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على أن حظر التسلح الدولي بحق طهران لا يزال ساريا، مهددا بمخالفة من سيصدر الأسلحة التقليدية إلى إيران أو يستوردها منها.

ولفت بومبيو في بيان صدر عنه اليوم الأحد إلى أن كافة العقوبات الأممية تقريبا بحق طهران استؤنفت، حسب وجهة نظر واشنطن، اعتبارا من 19 سبتمبر، بما يشمل حظر التسلح، مضيفا أن تصدير الأسلحة التقليدية إلى إيران سيعد انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929 فيما سيمثل استيراد أي أسلحة أو مواد مرتبطة بها من الجمهورية الإسلامية خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 1747.

No nation that desires a peaceful Middle East should contemplate arms sales with Iran - every weapon the regime buys will be at the disposal of its radical ideology. We are prepared to use domestic authorities to sanction individuals or entities contributing to these arms sales. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 18, 2020

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام سلطاتها المحلية في معاقبة أي شخصيات أو كيانات ستسهم ماديا في إمداد إيران بالأسلحة التقليدية ونقل هذه الأسلحة إليها أو منها، بالإضافة إلى من يقدم تدريبا أو تمويلا أو خدمات أو أي نوع آخر من الدعم إلى طهران في هذا المجال.

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وشدد بومبيو على ضرورة أن "تمتنع كافة الدول التي تتطلع إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتدعم محاربة الإرهاب" عن أي إمدادات أسلحة مع إيران، مضيفا: "تصدير الأسلحة إلى إيران لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات الإقليمية ووقوع المزيد من الأسلحة الخطيرة في أيدي التنظيمات الإرهابية، ويزيد من خطر التهديدات لأمن إسرائيل ودول سلمية أخرى".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان إيران عن انقضاء فترة سريان حظر التسلح الأممي، بعد فشل الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري في إقناع أعضاء مجلس الأمن الدولي بتمديد الحظر.

المصدر: RT