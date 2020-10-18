صحيفة إسرائيلية تحيي أهل البحرين بالمانشيت العريض وباللغة العربية

عنونت صحيفة "إسرائيل إيوم" اليوم بجملة "حياكم الله يا أهل البحرين"، باللغة العربية، ويأتي ذلك في إطار بدء العلاقات الدبلوماسية رسميا بين إسرائيل والبحرين اعتبارا من اليوم.

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وأعرب المتحدث باسم جيش الدفاع الاسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، عن سعادته بهذا اليوم، مشيرا إلى أن اسم البحرين يظهر للمرة الأولى في مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل.

وأمل أفيخاي في "علاقات تعزز الاستقرار بين البلدين وبأمل مشرق".

وأعرب العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، الأسبوع الماضي، عن تمسك بلاده بمبادرة السلام العربية كأرضية لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.

المصدر: "وكالات"