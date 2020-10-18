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أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار

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أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك الاتفاق الجديد لوقف إطلاق النار
Reuters Umit Bektas
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تبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الأحد، الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية الجديدة، التي تم الاتفاق عليها أمس السبت، لوقف القتال في إقليم قره باغ.

وقد بدأ سريان الهدنة الإنسانية في منتصف الليل الماضي.

وقالت أرمينيا بعد إعلان وقف إطلاق النار، إن الجيش الأذربيجاني شن صباح اليوم الأحد هجوما في الاتجاه الجنوبي من خط التماس في قره باغ، على الحدود مع إيران.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، فإن القوات الأذربيجانية، تتقدم تحت غطاء نيران المدفعية للسيطرة على مواقع جديدة.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن الجيش الأرمني انتهك بشكل صارخ وقف إطلاق النار الجديد، بقصفه بالمدفعية مواقع للقوات الأذربيجانية على خط التماس في قره باغ.

المصدر: وكالات

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