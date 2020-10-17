وصول مدعية المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان لبحث قضية البشير والمطلوبين الآخرين (فيديو)

وصلت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، مساء السبت إلى الخرطوم لبحث قضايا الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير، ومسؤولين سابقين في نظامه.

وأفادت وكالة "سونا" السودانية الرسمية بأن بنسودا وصلت إلى البلاد في زيارة رسمية تستمر حتى 21 أكتوبر الجاري، وكان في استقبالها بمطار الخرطوم وكيل وزارة العدل، مولانا سهام عثمان، وعدد من المسئولين من وزارة العدل وديوان النائب العام السوداني.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا، تصل البلاد، في زيارة رسمية تستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري https://t.co/1tjvNqVnBp#سونا#السودانpic.twitter.com/zVeg16qi0N — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) October 17, 2020

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا تصل البلاد#سونا#السودانpic.twitter.com/eoKZ2G5VuB — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) October 17, 2020

وستجري بنسودا، التي تترأس وفد المحكمة خلال الزيارة، اجتماعات مع كبار المسؤولين في السودان، تبدأ صباح الأحد وتتناول، حسب "سونا"، "سبل التعاون بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة أوامر قبض بحقهم".

وأضافت الوكالة أن "وفد المحكمة الجنائية الدولية سيقدم تنويرا للسلطات السودانية حول التقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة".

وسبق أن قالت الحكومة السودانية إن وفد المحكمة الجنائية الدولية سيبحث "التعاون" مع السودان فيما يتعلق بالمطلوبين، وذلك في أول زيارة لمسؤولين من هذه المؤسسة القضائية إلى البلاد منذ الإطاحة بالبشير في أبريل العام الماضي.

والبشير المسجون في الخرطوم والذي تم إسقاط سلطته في أعقاب احتجاجات حاشدة مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني المضطرب.

وأصدرت المحكمة، ومقرها لاهاي، مذكرتي اعتقال بحق البشير في عامي 2009 و2010 واتهمته بأنه العقل المدبر لفظائع ارتكبت خلال حملته لسحق تمرد في منطقة دارفور.

وأبرمت الحكومة السودانية المدنية، التي تتقاسم السلطة مع الجيش خلال فترة انتقالية تستمر 3 سنوات، اتفاق سلام مع متمردين سابقين في دارفور ومناطق مهملة أخرى بعد أن حاربوا حكومة البشير لسنوات.

المصدر: "سونا" + وكالات