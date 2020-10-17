ألمانيا تطالب باكو ويريفان بتوفير وصول المنظمات الإنسانية إلى قره باغ

قالت الخارجية الألمانية، إن برلين تدعو أرمينيا وأذربيجان، للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في موسكو، وتمكين المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المتضررين.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، للصحفيين اليوم: "تدعو الحكومة الألمانية، مرة أخرى أرمينيا وأذربيجان، إلى الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في موسكو في 10 أكتوبر بشأن الهدنة الإنسانية بين البلدين، ووقف كل الأعمال القتالية، وتؤكد على ضرورة تجنب وقوع إصابات جديدة".

وأشار المتحدث إلى أن، الطرفين، أخذا على عاتقهما الالتزام، بتمكين تقديم المساعدة الإنسانية إلى سكان المنطقة.

وأضاف: "من الضروري الآن تهيئة الظروف، التي تسمح للمنظمات الإنسانية مثل الصليب الأحمر الدولي، بتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين خلال هذا النزاع".

ودعت الخارجية الألمانية، أطراف النزاع إلى العودة إلى طريق "حل سلمي ومستقر لهذا النزاع".

وأضاف ممثل الوزارة، أن ألمانيا، بصفتها دولة عضو في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تدعم جهود الرؤساء المشاركين للمجموعة (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا) للتسوية من خلال المفاوضات.

المصدر: نوفوستي