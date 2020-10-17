لافروف يجري محادثات هاتفية مع وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، محادثات هاتفية مع نظيريه الأذربيجاني، جيحون بيراموف، والأرمني، زوغراب مناتساكانيان.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف بحث مع بيراموف ومناتساكانيان تطورات الأوضاع في منطقة النزاع بإقليم ناغورني قره باغ.

وركز لافروف، حسب الوزارة، على الأهمية المستمرة للبيان المشترك الصادر يوم 1 أكتوبر عن رؤساء روسيا، فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة، دونالد ترامب، وفرنسا، إيمانويل ماكرون.

وأضافت الوزارة الروسية: "تم التشديد خلال المحادثات على ضرورة الالتزام الصارم ببنود البيان لصادر في موسكو عن وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني يوم 10 أكتوبر والذي يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بأهداف إنسانية".

كما جرى خلال المحادثات "تأكيد أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه في موسكو حول بدء مفاوضات جوهرية بهدف تحقيق التسوية السلمية في أسرع وقت ممكن بناء على المبادئ الأساسية بوساطة رؤساء مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الأذربيجانية عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 52 آخرين جراء قصف صاروخي استهدف كنجه، ثاني أكبر مدن البلاد، من داخل أراضي أرمينيا.

المصدر: RT