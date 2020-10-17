إجمالي عدد وفيات كورونا في إيران يتجاوز ثلاثين ألف حالة وفاة منذ تفشي الجائحة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 4103 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 253 وفاة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يتجاوز إجمالي عدد الوفيات مستوى 30 ألف حالة وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم السبت، "تم تسجيل 4.103 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 526.490، منهم 4.721 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 253 وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 30.123".

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ولفت البيان إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 423.921، وارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 4.482.263.

وتم تسجيل 30 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير وهي :

27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي : طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، كردستان.

و3 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي : هرمزغان، فارس، غلستان.

المصدر: RT