بكين: محاولة إثارة الشقاق بين الصين وروسيا محكومة بالفشل

قالت بكين أن محاولات إثارة الشقاق بين الصين وروسيا محكومة بالفشل، وأكدت أن العلاقات بين البلدين يمكنها أن تصمد أمام مختلف المخاطر والتحديات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أمس الجمعة: "ردا على محاولة دولة معينة لإثارة الشقاق في العلاقات الصينية الروسية، فقد أعرب وزير الخارجية (الروسي سيرغي) لافروف في مناسبات عدة عن معارضته لذلك، منتقدا هذا النوع من السلوك الرامي لنثر بذور الشقاق والفتنة، باعتباره انتهاكا للقواعد الأساسية للعلاقات الدولية، والذي لا يليق بقوة كبيرة".

وأضاف تشاو أن "الوقائع أثبتت، أنه وتحت التوجيه الاستراتيجي للرئيس الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، فإن الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في العصر الجديد مستقرة وقوية ومرنة، وأن هذه العلاقة تزخر بالحيوية والقوة الكبيرة، ما يُمكنها من الصمود في وجه مختلف أنواع المخاطر والتحديات".

وأكد تشاو أن الصين "تثمن المستوى العالي من الثقة السياسية المتبادلة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما أنها ستواصل العمل مع روسيا لتحقيق نتائج جديدة في العلاقات بين البلدين".

المصدر: شينخوا