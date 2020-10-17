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تايلاند تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ أكثر من شهر

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تايلاند تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ أكثر من شهر
Reuters reuters
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أعلن مركز إدارة جائحة كورونا في تايلاند، اليوم السبت، عن تسجيل أول حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد منذ أكثر من شهر.

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وأشار تقرير المركز اليومي، إلى أن الحالات كانت بين مواطنيين اثنين من دولة ميانمار، يعيشان بالقرب من حدود تايلاند مع ميانمار، حيث ارتفعت الإصابات هناك في الآونة الأخيرة.

وأفاد المركز في بيان له، أنه تم اجراء الفحوص للحالتبن نهار الإثنين 13 أكتوبر، ولم تظهر عليهما  أي أعراض، لكن النتائج كانت إيجابية.

وكانت آخر حالة محلية معروفة شهدتها تايلاند في أوائل سبتمبر الماضي.

المصدر: "رويترز"

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