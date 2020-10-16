أذربيجان: مقتل 5 أشخاص بقصف صاروخي من قبل أرمينيا على مدينة كنجة

أعلنت الحكومة الأذربيجانية، ليلة السبت، عن تعرض مدينة كنجة، ثاني أكبر مدن البلاد، لقصف صاروخي من قبل القوات الأرمنية، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 35 آخرين.

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وقال مستشار الرئيس الأذربيجاني للسياسة الخارجية، حكمت حاجييف، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "الآن تواصل القوات المسلحة الأرمنية، مختفية وراء الهدنة الإنسانية، ممارستها الإرهاب وارتكاب جرائم الحرب. تعرضت مدينتا كنجه ومينغاتشيفير الأذربيجانيتان لضربات صاروخية".

وأضاف حاجييف: "تم نقل منظومات صواريخ جديدة إلى أرمينيا. وعلى الفور بدأوا مهاجمة المدنيين في المدن الأذربيجانية بطريقة خائنة ووحشية. هناك تقارير حول ضحايا في كنجه. إنه إظهار جديد لسياسة الإرهاب لأرمينيا".

وذكر مستشار الرئيس الأذربيجاني: "يتعرض المدنيون الأبرياء في ثاني أكبر مدن أذربيجان لهجوم صاروخي عشوائي ومتعمد من قبل أرمينيا... تم، حسب المعلومات الأولية، تدمير أكثر من 20 منزلا".

ونشر حاجييف مقطع فيديو من كنجه يظهر أنقاض عدة مبان مدمرة وسط عمليات للبحث عن الناجين.

Innocent civilians in the second biggest city of Azerbaijan are under the indiscriminate and targeted missile attack of Armenia. Unscrupulous calls for humanitarian ceasefire should see these war crimes of #Armenia. According to initial info more than 20 houses destroyed. pic.twitter.com/fznh82kqur — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 16, 2020

ولاحقا ذكر حاجييف أن الهجوم أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة 35 آخرين، لافتا إلى أن عمليات الإنقاذ مستمرة.

وسبق أن أعلنت أذربيجان عن مقتل 10 مدنيين وإصابة نحو 30 آخرين بقصف صاروخي استهدف كنجه من أراضي أرمينيا بواسطة منظومة تكتيكية من طراز "توتشكا-أو".

واندلعت في 27 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

وأكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، مرارا منذ بدء هذا التصعيد أن الشرط الوحيد لقوات بلاده مقابل وقف الأعمال القتالية يتمثل في "تحرير أراضي أذربيجان المحتلة"، موضحا ضرورة أن يقدم الجانب الأرمني جدولا زمنيا لسحب قواته من قره باغ والمناطق الـ7 المتاخمة له التي تم السيطرة عليها خلال الحرب في 1992-1994.

من جانبه، صرح رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، الذي أعلن التعبئة العامة في أرمينيا خلال بدء التصعيد، بأن ناغورني قره باغ أرض أرمنية، مؤكدا أن يريفان تدرس مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قرع باغ المعلنة من طرف واحد.

المصدر: RT