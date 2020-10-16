زيلينسكي يقلد أردوغان وسام دولة (صورة)

قلد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقاء بينهما اليوم الجمعة، وسام دولة لـ"مساهمته في تعزيز التعاون بين أوكرانيا وتركيا".

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية أن زيلينسكي قلد أردوغان وسام الدولة خلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر وحيد الدين باسطنبول، عقب اجتماع ثنائي مغلق، وآخر بمشاركة وفدي البلدين.

وأفاد مكتب الرئيس الأوكراني، في بيان، بأن زيلينسكي، قلد أردوغان وسام الأمير ياروسلاف مودري الأول، وذلك "تقديرا لمساهمة الرئيس التركي الشخصية البارزة في تعزيز التعاون بين دولتي أوكرانيا وتركيا، ودعم استقلال أوكرانيا وسلامة أراضيها".

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وبعد مراسم تقليد أردوغان بوسام الدولة الأوكرانية، وقع وفدا البلدين عدة اتفاقيات مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية، بينها بيان حسن نوايا في مجال مشاريع الصناعات الدفاعية واتفاقية إطار عسكري.

وخلال المؤتمر قال الرئيس التركي إن بلاده لم ولن تعترف بـ"ضم روسيا غير المشروع لشبه جزيرة القرم الأوكرانية" إلى أراضيها.

كما أكد أردوغان أن تركيا تعتبر أوكرانيا "دولة محورية لضمان الاستقرار والأمن والسلام والازدهار في المنطقة".

المصدر: وكالات