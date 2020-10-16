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غينيا.. اغتيال ضابط كبير قبيل الانتخابات الرئاسية

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غينيا.. اغتيال ضابط كبير قبيل الانتخابات الرئاسية
AFOLABI SOTUNDE
الرئيس الغيني ألفا كوندي
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أعلنت وزارة الدفاع في غينيا، اليوم الجمعة، أن هجوما استهدف ثكنة عسكرية أسفر عن مقتل قائد وحدة التدخل الخاص، العقيد مامادي كوندي، قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "مسلحين أطلقوا النار على الثكنة العسكرية ليل الخميس/الجمعة، متسببين في إصابة قاتلة للعقيد مامادي كوندي".

وأوضحت الوزارة أن القوات الغينية بدأت فورا بعد الهجوم في تأمين الثكنة، وأطلقت عملية تمشيط للمنطقة، من دون إعطاء أي تفاصيل حول منفذي الهجوم.

وأضافت: "الوضع تحت السيطرة"، وتقدمت بالتعزية إلى الشعب الغيني وإلى الرئيس ألفا كوندي.

يشار إلى أن الهجوم يأتي قبل يومين من موعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل يسعى فيها الرئيس ألفا كوندي للفوز بولاية رئاسية ثالثة.

المصدر: "صحراء ميديا"

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